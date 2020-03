Kadencje Putina mają być liczone "od nowa"

Władza prezydencka nie powinna być związana z jednym człowiekiem - oświadczył Władimir Putin podczas wtorkowego wystąpienia w Dumie Państwowej. Dopuścił jednak swój kolejny start w wyborach prezydenckich po zakończeniu obecnej kadencji w 2024 roku. Deputowani przegłosowali we wtorek poprawkę, która umożliwi Putinowi ponowne ubieganie się o urząd prezydenta.

Wypowiadając się w sprawie ewentualnej przedłużenia kadencji obecnego prezydenta, Putin stwierdził, że "wybory bez alternatywy nie są potrzebne". - Wybory powinny być otwarte i konkurencyjne - powiedział, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Jednocześnie poparł pomysł Walentiny Tierieszkowej, pierwszej kobiety w kosmosie, obecnie deputowanej rządzącej Jednej Rosji, by po przyjęciu zmian w ustawie zasadniczej obecny prezydent mógł kandydować na ten urząd "jak każdy inny obywatel".

Tierieszkowa zaproponowała podczas wcześniejszych obrad w parlamencie nad zmianami w konstytucji, by usunąć zapis ograniczający liczbę kadencji prezydenckich. Obecne zapisy mówią, że urząd ten można pełnić przez dwie kadencje z rzędu. Putin wrócił na Kreml po wyborach w 2012 roku. Ponownie objął ten urząd w 2018 roku. Jego druga kadencja kończy się w 2024 roku.

Putin wniósł do Dumy projekt zmiany konstytucji w styczniu. Zakłada on, między innymi, ograniczenie kadencji prezydenckich do dwóch, zakaz kandydowania na ten urząd osób, które miały wcześniej obywatelstwo obcego państwa, a także zakaz posiadania obywatelstwa obcego państwa przez gubernatorów, parlamentarzystów i ministrów.