Kazali mu wybrać - paczka albo okulary. Problem badacza zbrodni uwięzionego w rosyjskiej kolonii karnej

Znany badacz zbrodni stalinowskich Jurij Dmitrijew, odbywający wyrok w rosyjskiej kolonii karnej w Republice Mordowii, został zmuszony do odmowy przyjęcia 20-kilogramowej paczki z niezbędnymi rzeczami i produktami - poinformowały rosyjskie niezależne media. Jak wyjaśniły, Dmitrijew potrzebował okularów, by przygotować się do procesu. Musiał zdecydować, co wybiera - paczkę czy okulary.