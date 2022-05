"Od najmłodszego nauka nienawidzenia wroga". Tak indoktrynują dzieci w Rosji 

Dzieci przebrane za rosyjskich żołnierzy i w kartonowych czołgach z replikami karabinów z literami Z. W Niemczech kiedyś było Hitlerjugend, w Rosji dziś jest Junarmia. Historyk prof. Piotr Osęka wyjaśnia, że jest to "element totalitarnego młodzieżowego ruchu paramilitarnego". - To jest nauka od najmłodszego nienawidzenia wroga – podkreśla. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Dzieci symbolizują niewinność. Jeżeli są w naszych mundurach, z naszymi symbolami, to znaczy, że nasza sprawa jest słuszna, bo dzieci instynktownie wybierają słuszne sprawy – tak logikę rosyjskiego przekazu tłumaczy historyk prof. Piotr Osęka. - To jest oczywiście kłamstwo, bo te dzieci nie mają wyboru, są ubierane – wyjaśnia.

W atmosferze zabawy, już w przedszkolu, rosyjskie władze uczą dzieci, że wojna to normalność, powód do dumy, godne pochwały poświęcenie. Propaganda ma służyć zachowaniu władzy na wiele przyszłych pokoleń i ukryciu prawdy, bo w tym samym czasie rosyjscy żołnierze, za których przebierają się podopieczni szkół i przedszkoli, w 76 dni wojny zabili co najmniej 238 ich ukraińskich rówieśników, raniąc co najmniej 347.