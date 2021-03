Jadłospis Nawalnego: śniadanie - kasza, obiad - kasza, kolacja - kasza. Opozycjonista radzi, jak suszyć suchary

W środę opozycjonista spotkał się w areszcie ze swoimi prawnikami. Po tym wydarzeniu na profilu opozycjonisty na Instagramie pojawił się wpis. "Cześć, to wciąż Navalny! Ale nie z "centrali kremlowskiej", tylko z SIZO-3 Kolczugino (SIZO to skrót od nazwy izolator śledczy)" - podano.

"Kiedy przenoszą więźnia i słyszy on 'obwód włodzimierski', robi mu się smutno, taka jest reputacja miejscowych zakładów. Ale ze mną wszystko w porządku, na spacerniaku jest nawet drążek do podciągania" - napisał Nawalny (lub jego współpracownicy w jego imieniu).

Przepis na suchary

Zdecydowana większość wpisu jest poświęcona suszeniu sucharów. "Nigdy nie sądziłem, że to może być tak ekscytujące" - napisano. Autor wpisu podaje też dwa przepisy dotyczące suszenia sucharów: w pierwszym przypadku chleb należy pokroić w prostokąty, włożyć do woreczka foliowego i włożyć do niego dwie torebki makaronu Rollton, według drugiego przepisu, chleb należy pokroić w "idealne kostki", położyć na nich przyprawy i włożyć do woreczka.