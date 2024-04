Nawalna: nikt nie wie, co Putin zrobi jutro

Julia Nawalna odniosła się do inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, stwierdzając, że nie spodziewała się po Władimirze Putinie decyzji o ataku, biorąc pod uwagę silne więzi między obydwoma krajami. - Ale zdecydował się to zrobić. Przeraża ludzi i utrzymuje ich w strachu. Nikt nie wie, co Putin zrobi jutro - powiedziała wdowa po rosyjskim opozycjoniście i znanym krytyku Kremla Aleksieju Nawalnym, który w połowie lutego zmarł w niejasnych okolicznościach w kolonii karnej na północy Rosji.

Nawalna: Putin nie zaczął tego robić teraz

Nawalna odniosła się także do doniesień w sprawie niedawnych aresztowań kilku podejrzanych rosyjskich szpiegów (w Niemczech - red.), stwierdzając, że jest to kolejny znak, iż Putin od dawna prowadzi wojnę w sercu Europy wszelkimi środkami. - Putin nie zaczął tego robić teraz, on robi to od zawsze. Rozpoczyna wojny, zabija swoich przeciwników - powiedziała.