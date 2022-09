Prigożyn wreszcie przyznał, że utworzył Grupę Wagnera

Jewgienij Prigożyn, człowiek Kremla objęty zachodnimi sankcjami po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, przyznał się publicznie do utworzenia Grupy Wagnera i kierowania tą prywatną armią. Jej najemnicy walczą obecnie w Ukrainie, wcześniej walczyli między innymi w Syrii i Libanie.

Walka na różnych frontach

Prigożyn wyjaśnił w komunikacie, udostępnionym przez firmę Concord, że wcześniej zaprzeczał swoim związkom z firmą najemniczą, by "chronić jej członków".

Powiązania z władzami

Portal Meduza przypomina, że w 2019 roku portal The Bell opublikował materiały śledztwa dziennikarskiego, w którym wskazywano na powiązania Prigożyna z rosyjskimi władzami. Źródła The Bell twierdziły, że Grupa Wagnera została utworzona z inicjatywy rosyjskiego sztabu generalnego.

We wrześniu w sieciach społecznościowych i w mediach pojawiły się nagrania, na których widać, jak Prigożyn agituje więźniów w koloniach karnych do walki na Ukrainie. Media uznały, że te "przecieki" musiały być uzgodnione z Prigożynem. Według niektórych opinii to ujawnienie się może świadczyć o tym, że Prigożyn ma ambicje polityczne.