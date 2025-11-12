Ławrow: jeśli jakiś kraj wznowi testy broni jądrowej, zrobimy to samo

Spotkanie Ławrow-Rubio na szczycie ASEAN Źródło: Reuters

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził we wtorek na spotkaniu z rosyjskimi mediami, że jego kraj "przeprowadzi testy broni jądrowej, jeśli zrobi to jakiekolwiek inne mocarstwo nuklearne". - Nie ogłaszamy, że przeprowadzamy testy jądrowe - podkreślił Ławrow. Przypomniał, że przywódca Rosji Władimir Putin już w 2023 r. zapowiedział, iż jeśli jedno z mocarstw jądrowych przeprowadzi testy broni jądrowej, Rosja zrobi to samo.

USA wznowią próby broni jądrowej?

Pod koniec października prezydent USA Donald Trump wydał polecenie wznowienia prób broni jądrowej "na równi z innymi krajami". Nie powiedział tego wprost, ale zasugerował, że Rosja i Chiny potajemnie przeprowadzają już takie próby.

- Jesteśmy gotowi omówić podejrzenia naszych amerykańskich kolegów, że potajemnie robimy coś głęboko pod ziemią - powiedział Ławrow. Ocenił jednak, że zapowiedzi USA o wznowieniu prób są "alarmujące".

- Jaki może być cel geopolityczny Stanów Zjednoczonych? Dominacja. Jeśli w tym celu wykorzystuje się broń jądrową, jest to alarmujące - oświadczył.

Trump wysunął oskarżenia wobec Chin i Rosji po tym, jak bezterminowo odroczył zapowiedziane w Budapeszcie spotkanie z Putinem dotyczące rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Jednak według Ławrowa, te dwie sprawy nie mają ze sobą żadnego związku.

- Nie łączyłbym kwestii prób jądrowych z kwestią szczytu w Budapeszcie. Jesteśmy gotowi omówić z naszymi amerykańskimi kolegami wznowienie prac przygotowawczych do proponowanego szczytu między przywódcami Rosji i Stanów Zjednoczonych - wyjaśnił.

