Ukraińskie drony zaatakowały dużą fabrykę w środkowej Rosji

Gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow we wpisie na kanale Telegram poinformował, że strażakom udało się zlokalizować pożar w strefie przemysłowej Jelca po upadku drona UAV. Dodał, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych czy rannych.
Pożar, jaki wybuchł po ukraińskim ataku, został nagrany przez naocznych świadków z odległości około kilometra.
Według źródeł ukraińskich celem ataku była firma JSC Energia - jeden z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku firma została objęta sankcjami Unii Europejskiej i USA.
