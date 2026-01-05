Ukraińskie drony zaatakowały dużą fabrykę w środkowej Rosji

Wojna w Ukrainie. Strony donoszą regularnie o wzajemnych ostrzałach pozycji Źródło: Reuters

Gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow we wpisie na kanale Telegram poinformował, że strażakom udało się zlokalizować pożar w strefie przemysłowej Jelca po upadku drona UAV. Dodał, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych czy rannych.

Pożar, jaki wybuchł po ukraińskim ataku, został nagrany przez naocznych świadków z odległości około kilometra.

Ukraine hit the "Energy" plant in the city of Yelets, Lipetsk region, Russia.



Batteries used in:

UAVs/drones

Missile systems (Iskander and Kinzhal)

Glide bombs

Electronic warfare

Radio equipment https://t.co/xaVsUhA7zf pic.twitter.com/pRzXkbTywQ — Shaun Pinner (@olddog100ua) January 4, 2026 Rozwiń

Według źródeł ukraińskich celem ataku była firma JSC Energia - jeden z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku firma została objęta sankcjami Unii Europejskiej i USA.

