Skóry reniferów, żerdzie i piec. Wyprawka dla rodziców z Dalekiej Północy

Przy urodzeniu trzeciego dziecka do rodzin z plemion rosyjskiej Dalekiej Północny trafi zestaw do budowy czumu, rodzaju namiotu, w którym mieszkają ludy koczownicze. Na wyprawkę składają się też żerdzie, skóry reniferów oraz piec do ogrzewania namiotu. W Rosji klasyczne "becikowe" można wydać między innymi na budowę domu, natomiast czumu w prawie nie przewidziano.