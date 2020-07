Mistrali nie dostali, zbudują własne. "Doświadczenie, które może być przydatne w tworzeniu lotniskowców"

Wybrany został projekt 23900 Priboj

Termin rozpoczęcia budowy jest nieco późniejszy, niż planowano wcześniej: pod koniec 2019 roku położenie stępki pod nowe okręty zapowiadano na maj tego roku. Wówczas także informowano, że pierwsza jednostka wejdzie do służby do 2027 roku, a kolejna - do 2030 roku.