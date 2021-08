Kolejne uderzenie w ludzi Nawalnego. "Straciłem rachubę spraw karnych, które zostały wszczęte przeciwko mnie"

Sprawa karna dotyczy zbiórki środków finansowych na rzecz Fundacji Walki z Korupcją (FBK) i sztabów Nawalnego w regionach Rosji. Obie te organizacje zostały uznane w Rosji za ekstremistyczne. - Wołkow i Żdanow ogłosili, że będą kontynuować swoją nielegalną działalność i zorganizowali zbiórkę funduszy, wzywając nieograniczony krąg ludzi do poparcia "ekipy Nawalnego" i finansowania jej poprzez zbiór datków - powiedziała rzeczniczka Komitetu Śledczego Swietłana Pietrienko.

Leonid Wołkow, były szef sieci sztabów regionalnych Nawalnego, po demonstracjach w obronie aresztowanego opozycjonisty w styczniu tego roku został oskarżony o angażowanie osób niepełnoletnich do udziału w protestach.

Opozycjonista pisze o "realnym problemie"

W odpowiedzi na decyzję Komitetu Śledczego Iwan Żdanow napisał na Instagramie: "Przyjaciele, realny problem. Straciłem już rachubę spraw karnych, które zostały wszczęte przeciwko mnie. Naruszałem prawa wyborcze, unikałem służby w wojsku, nie wykonywałem decyzji sądów, ukrywałem pieniądze, kradłem pieniądze, legalizowałem pieniądze, co jeszcze? Dziś wszczęto jeszcze jedną sprawę: prawdziwą, tłustą, po prostu ekstremizm, do 8 lat. Wszystko to oczywiście jest nonsensem".