Analitycy ISW: Jewgienij Prigożyn rośnie w siłę i może stanowić zagrożenie dla rosyjskiego prezydenta

Jewhienij Prigożyn, z którym związana jest najemnicza firma wojskowa, tak zwana grupa Wagnera, rośnie w siłę - zwracają uwagę analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War). "Prigożyn nadal zdobywa władzę i tworzy strukturę wojskową równoległą do sił zbrojnych Rosji, co może stanowić zagrożenie dla rządów Putina - przynajmniej w przestrzeni informacyjnej" - oceniają eksperci ISW.