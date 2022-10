Kolejny dowódca zdymisjonowany. Doniesienia rosyjskich mediów

Rosyjskie władze zdymisjonowały dowódcę Wschodniego Okręgu Wojskowego, generała pułkownika Aleksandra Czajko - podał rosyjski serwis informacyjny RBC. To kolejne w ostatnim czasie przetasowanie w kadrze dowódczej rosyjskiego wojska, wobec coraz poważniejszych problemów i porażek w starciach z ukraińską armią - zauważa Reuters.

mil.ru, CC BY 4.0

Generał porucznik Rustam Muradow mil.ru, CC BY 4.0

Seria dymisji w rosyjskiej kadrze dowódczej

W poniedziałek RBC podało, że Rosja zwolniła dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego generała pułkownika Aleksandra Żurawliowa. Zastąpił go generał porucznik Roman Bierdnikow.

Stało się to wkrótce po znaczących porażkach rosyjskich wojsk w północno-wschodniej Ukrainie i odzyskaniu przez siły ukraińskie strategicznego miasta Łyman w obwodzie donieckim - zauważa Reuters. Od tamtego czasu siły rosyjskie straciły również kontrolę nad znaczącą częścią obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, który Rosja, po przeprowadzeniu tam pseudoreferendów, uznaje za swoje terytorium.

Reuters przypomina, że we wrześniu zdymisjonowany został generał Dmitrij Bułhakow, wiceminister obrony Rosji odpowiedzialny za logistykę. Zastąpił go generał pułkownik Michaił Mizincew, który miał kierować krwawym oblężeniem Mariupola, gdzie zginęły tysiące cywilów.

W sierpniu rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA poinformowała, że Rosja zwolniła dowódcę Floty Czarnomorskiej Igora Osipowa. Powodem tej decyzji miały być zatopienie flagowego rosyjskiego okrętu - krążownika Moskwa - oraz eksplozje, do jakich doszło w rosyjskiej bazie wojskowej Saki na anektowanym Krymie. Nowym dowódcą Floty Czarnomorskiej został wiceadmirał Wiktor Sokołow.

Analitycy ISW: Kreml zrzuca winę na generałów

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) w poniedziałkowej analizie ocenił, że Kreml może w dalszym ciągu starać się odsunąć od siebie odpowiedzialność za niepowodzenia armii na wschodzie Ukrainy, dokonując rotacji na stanowiskach dowódców wojskowych.