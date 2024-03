Najpierw wrzucają kartę do głosowania, później wlewają do urn wyborczych atrament i środek dezynfekujący. Niezależne media w Rosji podają, że takie incydenty zdarzają się w różnych miastach Rosji, w czasie głosowania, w wyniku którego Władimir Putin najprawdopodobniej po raz piąty zostanie prezydentem.

Niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza napisał, że wylewany do urn środek dezynfekujący (tzw. zielonka) czy atrament niszczą karty do głosowania, które wcześniej trafiły do ich środka.