Samolot "dnia Sądu Ostatecznego" okradziony. "Co dalej?"

Kradzież sprzętu z samolotu wojskowego Ił-80 może doprowadzić do wycieku ściśle tajnych informacji - twierdzą rosyjscy eksperci, komentując incydent, do którego doszło na lotnisku w Taganrogu. Nieznani sprawcy włamali się na pokład maszyny i wynieśli z niej urządzenia radiowe.

W jaki sposób złodzieje przedostali się do maszyny i kiedy dokładnie doszło do kradzieży? Nie wiadomo. Sprawę badają śledczy, eksperci natomiast nie kryją zdumienia, że do takiego incydentu w ogóle doszło.

Samolot "dnia Sądu Ostatecznego"

"Pojawia się wiele pytań"

- Sprzęt został skradziony najprawdopodobniej w celu poszukiwania metali szlachetnych i przetapiania mikroukładów, same mikroukłady także można spróbować sprzedać. To prosty zamiar, a nie jakieś tam zachodnie służby specjalne. Incydent wydarzył się w chronionym obiekcie, dość trudno jest dostać się na jego terytorium. Od razu pojawia się wiele pytań dotyczących ochrony. Co więcej, zostało to dokonane przez kogoś ze swoich. Ktoś dobrze wiedział, że był taki samolot, że stał bez nadzoru, nawet na chronionym terenie - mówił Łukaszewicz.