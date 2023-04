Miał rozpowszechniać "fake newsy" o rosyjskiej armii. Znany opozycjonista skazany przez sąd wyższej instancji

Oskarżenie pod adresem Putina

Rosyjska sekcja BBC podała, że Jaszyn brał udział w rozpatrywaniu apelacji za pośrednictwem łącza wideo z aresztu śledczego, choć jeszcze przed posiedzeniem prosił o doprowadzenie go do sądu. Polityk złożył ustny wniosek do moskiewskiego sądu, ale sędzia go odrzucił - poinformowała BBC.