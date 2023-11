Igor Girkin chce konkurować z Putinem o fotel rosyjskiego prezydenta. Z aresztu

Skrajny nacjonalista Igor Girkin, który przebywa w rosyjskim areszcie pod zarzutem podżegania do ekstremizmu, oświadczył, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich w 2024 roku - podał Reuters, powołując się na internetowy kanał informacyjny SOTA. Girkin wezwał swoich zwolenników do rozpoczęcia zbierania podpisów pod jego kandydaturą.

Niezależny portal Meduza opisał, że Girkin wezwał także "wszystkie rosyjskie siły patriotyczne, organizacje społeczne i polityczne" do wsparcia go. "To nasza szansa na zjednoczenie się w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych" - zaapelował.