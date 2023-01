ISW: Były przywódca separatystów w Donbasie sugeruje, że poparłby odsunięcie Putina od władzy

Odsunięcie Władimira Putina

ISW: Rośnie frustracja Rosjan

Igor Girkin według ISW "zmiękczył swoje wezwanie Władimira Putina do odejścia z urzędu" twierdząc, że jest przeciwny zmianie przywództwa w Rosji w czasie wojny, bo doprowadziłoby to do militarnej i cywilnej "katastrofy". Jednocześnie jednak dodał: "Problem w tym, że jeśli polityka kadrowa prezydenta nie zostanie zmieniona, to klęska militarna, niestety, czeka nas w każdym wypadku". Girkin wyraził nadzieję, że jego krytyka "wywoła zmiany nawet, jeśli będą one miały 'samobójcze' konsekwencje", informuje ISW. "Wskazuje to, że rosnąca frustracja przebiegiem wojny może osiągać punkt wrzenia po niemal roku agresji", dodano w raporcie, co skłania "niektórych blogerów do ograniczenia swojej autocenzury".