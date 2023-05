Rosja i Uganda podpisały oświadczenie. Nie będą rozmieszczać broni w kosmosie

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Ugandy, Siergiej Ławrow i Jeje Odongo, podpisali wspólne oświadczenie w sprawie nierozmieszczania broni w przestrzeni kosmicznej - podały w czwartek rosyjskie media. Ukraińskie media informują o "nowych sukcesach dyplomatycznych" Moskwy, zmuszonej do poszukiwania partnerów w Afryce z powodu izolacji Zachodu.

- Właśnie podpisaliśmy ważny dokument, ​wspólne oświadczenie, że jako pierwsi nie rozmieszczamy broni w kosmosie. Jak już powiedziałem, mamy format wzajemnej współpracy, związany z rozwojem przemysłu kosmicznego. Uganda wystrzeliła swojego satelitę. Jesteśmy gotowi do współpracy we wspólnym tworzeniu dodatkowych satelitów, w rozwoju infrastruktury naziemnej i kosmicznej do teledetekcji i innych celów cywilnych – powiedział Siergiej Ławrow.