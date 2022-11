Patriarcha Cyryl widzi zagrożenie dla "Świętej Rosji". Media o nawiązaniu do doktryny nuklearnej Kremla

Naród rosyjski stoi w obliczu niebezpieczeństw, które zagrażają istnieniu kraju - stwierdził patriarcha rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryl, który jak dotąd nie potępił inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Jak podał portal Ukraińska Prawda, jego wypowiedź to poniekąd nawiązanie do rosyjskiej doktryny nuklearnej, która określa, kiedy Kreml może użyć broni atomowej.

Patriarcha Cyryl: podważanie istnienia Rosji

- Nie możemy pozwolić, by te prośby trafiały w próżnię, zwłaszcza gdy ludzie stają twarzą w twarz z niebezpieczeństwami, które podważają samo istnienie naszego kraju - przekonywał Cyryl i stwierdził, że "nie wszyscy politycy są wystarczająco sprytni, aby zrozumieć, skąd wieje wiatr i co kryje się za pragnieniem potężnych sił spoza Rosji, by podżegać ludzi do wewnętrznych waśni".