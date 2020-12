Zabił kochankę, bo "doprowadziła go do szaleństwa". Profesor skazany na 12 lat kolonii karnej

63-letni Oleg Sokołow, były wykładowca na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu, znawca epoki napoleońskiej, został przyłapany w listopadzie zeszłego roku w rzece Mojka z plecakiem, w którym znajdowały się odcięte ręce 24-letniej Anastazji Jeszczenko. Przyznał się do zabójstwa, ale powiedział, że nie było to morderstwo z premedytacją. Twierdził, że Jeszczenko doprowadziła go do "stanu całkowitego szaleństwa", wypowiadając obraźliwe komentarze na temat jego dzieci z poprzedniego związku.