Historyk skazany na kolonię karną za "czyny o charakterze seksualnym" wobec przybranej córki

Szef rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał w Karelii, historyk Jurij Dmitrijew, został skazany w środę na 3,5 roku kolonii karnej za czyny o charakterze seksualnym wobec przybranej córki. To drugi proces mężczyzny. W pierwszym został uniewinniony, od tamtego wyroku odwołała się prokuratura oraz babcia dziecka. Memoriał jest przekonany, że zarzuty wobec badacza są sfingowane. Do wyroku odniosło się polskie MSZ, uznając go za "kolejną odsłonę wojny z pamięcią prowadzonej przez najwyższe rosyjskie władze".