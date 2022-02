Szef NATO: wszystko wskazuje, że Rosja nadal planuje pełnoskalowy atak

W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Władimir Putin uznał niepodległość ogłoszonych przez separatystów tak zwanych republik ludowych - donieckiej i ługańskiej. W czasie transmitowanego przez telewizję wystąpienia rosyjski prezydent podpisał odpowiednie dekrety. We wtorek umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z "republikami ludowymi" przegłosował rosyjski parlament, a następnie ratyfikował je prezydent Rosji. Putin zdecydował także o wysłaniu do Donbasu rosyjskich wojsk, w charakterze "sił pokojowych".

Sekretarz generalny NATO: Rosja obiecywała zmniejszyć obecność wojskową, zamiast tego ją zwiększa

We wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji NATO-Ukraina. Po nim konferencję prasową miał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Wszystko wskazuje na to, że Rosja nadal planuje pełnoskalowy atak na Ukrainę - oświadczył Norweg.

- Widzimy ciągłe gromadzenie przez Rosję sił zbrojnych (przy granicy z Ukrainą - red.). Rosja obiecywała zmniejszyć obecność wojskową, zamiast tego ją zwiększa. Widzimy ciągłe prowokacje w Donbasie, będące próbą stworzenia pretekstu do ataku. Ubiegłego wieczoru widzieliśmy też, że kolejni rosyjscy żołnierze wkroczyli do Donbasu w części Doniecka i Ługańska - wymieniał sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zwrócił również uwagę na "niebezpieczną retorykę" w poniedziałkowym wystąpieniu Władimira Putina .

- Nigdy nie jest za późno na powstrzymanie się od ataku. Dlatego wzywamy Rosję do wycofania się, do deeskalacji sytuacji i rozpoczęcia w dobrej wierze wysiłków dyplomatycznych na rzecz politycznego rozwiązania - dodał. Ostrzegł, że "jeżeli Rosja raz jeszcze podejmie decyzję o użyciu siły przeciwko Ukrainie, to sankcje będą jeszcze ostrzejsze, a cena jeszcze wyższa".

Stoltenberg: NATO jest gotowe bronić wszystkich sojuszników

Stoltenberg podkreślał, że "NATO jest zdecydowane i zjednoczone w swojej gotowości do obrony wszystkich sojuszników". - W ciągu minionych tygodni widzieliśmy, jak sojusznicy (z NATO - red.) rozmieszczają tysiące żołnierzy na wschodniej flance, stawiając jeszcze więcej wojsk w stan gotowości - wskazał sekretarz generalny NATO. Przypomniał, że członkowie Sojuszu rozmieścili również ponad 120 okrętów, "od dalekiej północy po Morze Śródziemne". - Będziemy nadal robić to, co konieczne, by chronić Sojusz przed agresją - zapewnił.