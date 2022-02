Minister obrony Ukrainy: Rosja wokół naszych granic nie sformowała grupy uderzeniowej w żadnym punkcie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w ostatnim wywiadzie dla stacji CNN mówił, że według doniesień amerykańskiego wywiadu "jesteśmy na skraju inwazji" rosyjskiej na Ukrainę. Zaznaczył jednak, że "dopóki faktycznie nie wjadą czołgi", będzie korzystał "z każdej okazji, by dyplomatycznie zniechęcić (prezydenta Rosji Władimira - red.) Putina" do agresji na Ukrainę.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Pałac Elizejski, a następnie Biały Dom potwierdziły, że "co do zasady" prezydent Joe Biden zgodził się na to, by spotkać się z Władimirem Putinem. Biały Dom zastrzegł jednak, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to do takiego spotkania nie dojdzie. O jego szczegółach mają rozmawiać w tym tygodniu Antony Blinken i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.