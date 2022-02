Rosja nie przybyła na spotkanie w ramach Dokumentu Wiedeńskiego OBWE 

We wtorek w Wiedniu na wniosek Kijowa doszło do spotkania stron na podstawie Dokumentu Wiedeńskiego OBWE w sprawie sytuacji wokół Ukrainy. Udziału w rozmowach nie wziął jednak przedstawiciel Rosji. - Choć być może nie jest to zaskakujące, Federacja Rosyjska nie przyjechała dzisiaj - powiedział podczas spotkania ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter.