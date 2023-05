Greenpeace ma zniknąć z Rosji. Kreml uznał organizację za "niepożądaną"

Międzynarodowa organizacja Greenpeace, zajmująca się ochroną środowiska, została uznana za "niepożądaną" na terytorium Rosji, co oznacza, że musi całkowicie wynieść się z tego kraju. Jej przedstawiciele uznali tę decyzję jako "absurdalną".

Rosja w piątek uznała Greenpeace za "niepożądaną". To decyzja, która de facto zakazuje działalności organizacji w tym kraju i naraża Greenpeace na ewentualne działania prawne.

"Okazuje się, że ochrona przyrody w Rosji jest niepożądana. A co jest pożądane? Wspieranie produkcji szkodliwej dla przyrody i zdrowia ludzkiego? Wspieranie wycieków ropy? Wlewanie toksycznych odpadów do czystych zbiorników wodnych? Zmuszanie ludzi do oddychania toksycznymi emisjami? Palenie węglem? Produkowanie gór jednorazowych plastikowych odpadów? Wycinanie chronionych lasy pod budowę dróg i obiektów turystycznych? Ignorowanie kryzysu klimatycznego?" - zapytano.