Głuchoniemy skazany za "skandowanie haseł". "Brak słów"

Petersburski projektant Jewgienij Agafonow jest głuchoniemy. To nie przekonało jednak sędziów, którzy ukarali go grzywną za udział w "nielegalnej akcji protestu i skandowanie haseł" w czasie manifestacji w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. "Brak słów" - skomentowała to wydarzenie niezależna "Nowaja Gazieta".

31 stycznia w wielu miastach Rosji odbyły się akcje protestacyjne w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zwolennicy blogera i krytyka Kremla wyszli na ulice także w Petersburgu. W całym kraju policja i oddziały OMON zatrzymały ponad pięć tysięcy osób, w Petersburgu - blisko półtora tysiąca.

W dniu protestu 45-letni Jewgienij Agafonow, głuchoniemy projektant mebli, szedł do antykwariatu przy Newskim Prospekcie. Stacja metra, w pobliżu której odbywała się demonstracja zwolenników Nawalnego, była zamknięta. O tym, że protest w ogóle się odbywa, mężczyzna dowiedział się w czasie podróży. Wysiadł z metra wcześniej, dalej szedł na piechotę.

Po drodze wszedł do publicznej toalety. Kiedy z niej wyszedł, znalazł się w tłumie protestujących.

Zatrzymania zwolenników Aleksieja Nawalnego w czasie protestu PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

"Niewielkie zamieszanie"

"OMON usunął stamtąd wszystkich protestujących, myśleli, że to nie wystarczy i wzięli się za przypadkowych ludzi. Dwie osoby podeszły do ​​mnie i wzięły mnie pod ręce. Ostrzegłem, że jestem głuchy, ale [to] spowodowało tylko niewielkie zamieszanie" - napisał Agafonow odpowiadając na pytanie portalu Mediazona.

"Przeszukali i ponownie zadali pytania, których nie rozumiałem, poprosiłem, by napisali na piśmie. Oczywiście, tego nie zrobili, załadowali do autobusu, gdzie było już 27 zatrzymanych i czterech policjantów" - opisywał wydarzenie Agafonow.

Zatrzymanych odwieziono na komisariat policji przy ulicy Dobliesti. Agafonow pokazał dowód osobisty i świadectwo o tym, że jest niepełnosprawny z powodu niedosłuchu. Wyjaśnił gestami, że potrzebuje tłumacza. Policjanci się naradzali i gdzieś dzwonili, ale na tym się skończyło. Mężczyzna spędził na komisariacie dziewięć godzin, nie mógł zrozumieć, za co został zatrzymany.

Policja - jak podały media - w protokole wskazała, że ​​Agafonow "wspólnie z innymi uczestnikami nielegalnego publicznego zgromadzenia skandował hasła".

Protesty w Rosji po wyroku w sprawie Nawalnego Reuters

"Z oczywistych powodów"

Rozprawa sądowa w sprawie Agafonowa odbyła się 5 lutego. Mężczyzna został skazany na grzywnę w wysokości pięć tysięcy rubli. Adwokat skazanego tłumaczył, że jego klient nie mógł usłyszeć apeli policji w czasie akcji protestacyjnej, by w niej nie uczestniczyć i nie reagował na wezwania funkcjonariuszy "z oczywisty powodów". Sędziowie nie wzięli tego jednak pod uwagę.

Obrońca zwracał się z prośbą o przesłuchanie policjantów, którzy przez głośniki nawoływali do protestujących, by się rozeszli, zatrzymali Agafonowa i sporządzili protokoły, ale sąd ten wniosek odrzucił. - To cynizm i teatr absurdu - nie krył oburzenia Siergiej Łoktiew. Mówił, że złoży apelację i jeśli to nie pomoże zwróci się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

"Agafonow mieszka z żoną, która także ma niedosłuch. Kara w wysokości 5 tysięcy rubli to dla nich duża kwota, bo prawie wszystkie środki otrzymane ze świadczeń i rent muszą odłożyć na spłatę kredytu hipotecznego" - napisała niezależna "Nowaja Gazieta" w publikacji zatytułowanej "Brak słów".

Sprawą Agafonowa zainteresował się pełnomocnik do spraw praw człowieka w Petersburgu Aleksander Szyszłow - przekazał portal RBK.

Protest w obronie Nawalnego Protesty w Moskwie | PAP/EPA/YURI KOCHETKOV Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | YURI KOCHETKOV/EPA/PAP Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | YURI KOCHETKOV/EPA/PAP Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | YURI KOCHETKOV/EPA/PAP Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | YURI KOCHETKOV/EPA/PAP Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Moskwa. Protest w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie w obronie Aleksieja Nawalnego | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP

Autor:tas\mtom

Źródło: Mediazona, Nowaja Gazieta, RBK