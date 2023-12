Smiersz powróci? ISW: takie apele pokazują dążenie do rządów totalitarnych

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) twierdzi, że obecnie nie jest możliwe odtworzenie w Rosji sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz. Wskazuje jednak, że głosy, które do tego zachęcają, są ważne, bo pokazują, że kręgi skrajnie nacjonalistyczne popierają przywrócenie elementów rządów totalitarnych.

"Ze strony niektórych prominentnych ultranacjonalistów rozległy się wezwania, by Rosja wzmocniła swoje struktury kontrwywiadowcze nadając im kompetencje podobne do Smierszu, organizacji łączącej trzy sowieckie agencje kontrwywiadowcze, utworzonej w następstwie inwazji niemieckiej" na ZSRR w 1941 roku - relacjonuje think tank.