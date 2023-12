Aleksiej Nawalny "przepadł". "Nadal nie wiemy, gdzie jest"

Jarmysz przekazała, że nie ma go również w kolonii karnej numer 7 we wsi Pakino, dokąd - zgodnie z oczekiwaniami, mógł zostać przewieziony. "Nadal nie wiemy, gdzie jest Aleksiej" - napisała na platformie X (dawniej Twitter).

Szósty dzień bez kontaktu

Niezależny rosyjski portal Mediazona przypomniał, że z Nawalnym nie ma kontaktu od co najmniej sześciu dni. "Współpracownicy opozycjonisty nie wiedzą, gdzie on jest i co się z nim dzieje. Od 6 grudnia z Nawalnym nie mogą się skontaktować także jego prawnicy, a ona sam nie odpowiada na ich listy" - podała Mediazona.