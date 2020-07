Miał dokonać "aktu terroru" w Moskwie. FSB raportuje o zatrzymaniu i zlikwidowaniu napastnika

W poniedziałkowym komunikacie Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) ogłosiła, że podczas zatrzymania w moskiewskiej dzielnicy Chimki terrorysta otworzył ogień i został zabity przez funkcjonariuszy. Znaleziono przy nim karabinek AK-74U, naboje i granaty. W wynajmowanym mieszkaniu FSB miała znaleźć dowody na to, że mężczyzna kontaktował się z wysłannikami międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych w Syrii.

Funkcjonariusze poinformowali, że w obwodzie moskiewskim zatrzymali brata terrorysty. "W ostatnich dniach mężczyzna ten poszukiwał swojego brata, by zapobiec jego wyjazdowi do Syrii" - poinformowały służby prasowe FSB. Agencja RIA Nowosti podała, że brat terrorysty zaczął podejrzewać, że "komunikuje się on z terrorystami z Syrii, dlatego poinformował o tym policję".