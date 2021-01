Kolejne systemy rakietowe i okręty. Rosyjska Flota Bałtycka się wzmacnia

Przez cały miniony rok Rosja wysyłała do obwodu kaliningradzkiego nowy sprzęt, umacniając siły lądowe i morskie Floty Bałtyckiej - pisze związana z ministerstwem obrony w Moskwie "Krasnaja Zwiezda" (pol. czerwona gwiazda). Zdaniem periodyku, żadna inna flota w Rosji nie ma takiego zaplecza obronnego.

Jeszcze pod koniec 2019 roku w Kaliningradzie rozmieszczone zostały systemy artylerii rakietowej Smiercz RS30, które zastąpiły systemy Grad. Rosja tłumaczyła wówczas, że jest to odpowiedź na wzmacnianie sił NATO w krajach bałtyckich.

Smiercz RS30 wyposażono w amunicję kalibru 300 mm. Przygotowanie systemu do pozycji bojowej zajmuje trzy minuty, a odpalenie pocisków może odbywać się za pomocą przenośnego pulpitu, co oznacza, że artylerzyści szybko mogą się przemieścić i ukryć przed odwetowym ostrzałem przeciwnika.

Wzmocnienie bałtyckiego wybrzeża

Rosja zapowiada dalsze wzmocnienie bałtyckiego wybrzeża. Według dziennika "Izwiestija", jeszcze w 2021 roku w regionie rozlokowany zostanie dywizjon naddźwiękowych systemów Bastion. Są one uzbrojone w pociski przeciwokrętowe Onyks, których zasięg źródła rosyjskie określają na 600 km. Jest więc on większy niż w przypadku rozmieszczonych na lądzie Iskanderów. Zarówno Smiercz, jak i Bastiony - według rosyjskiej gazety - są w stanie zneutralizować rakiety średniego zasięgu rozmieszczone na terenie Polski i Litwy.

Rosja modernizuje też w regionie swoje wojska zmechanizowane. Do końca października 2020 roku korpus armijny Floty Bałtyckiej otrzymał 30 przezbrojonych czołgów T-72B3M. W porównaniu do wersji podstawowej czołgi te mają ulepszony pancerz, lepszą zwrotność i większą siłę ognia, którą zapewnić ma nowa armata kalibru 125 mm z celownikiem Sosna-U i komputerem balistycznym. Czołgi wyposażono również w mocniejsze silniki. Według źródeł rosyjskich, T-72B3M są w stanie prowadzić skuteczną walkę z pojazdami opancerzonymi, okrętami desantowymi, a nawet śmigłowcami.

Na morzu najnowszym nabytkiem Floty Bałtyckiej jest duży okręt desantowy Piotr Morgunow. Jednostka, która oficjalnie weszła do służby w grudniu 2020 roku, jest w stanie zabrać na pokład 13 czołgów lub ponad 30 pojazdów opancerzonych. Przeznaczona jest do transportu i wysadzenia desantu i może przewieźć do 300 żołnierzy piechoty morskiej.