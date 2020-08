Nazwiska, daty urodzenia, adresy. Przodują pod względem wycieków danych o zakażonych

Więcej niż jedna trzecia przypadków wycieku danych związanych z zakażeniami koronawirusem przypada na Rosję - podała w raporcie rosyjska firma InfoWatch, zajmująca się bezpieczeństwem informatycznym. "W naszym kraju wszystkie przypadki miały miejsce z winy pracowników szpitali lub innych struktur, którzy mieli dostęp do list osób zakażonych" - informuje gazeta "Izwiestija".

We wtorkowej publikacji dziennik "Izwiestija" powołuje się na raport InfoWatch (firma wchodzi w skład przedsiębiorstwa Kaspersky Lab), w którym podano, że w pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano na świecie 72 przypadki wycieku danych, w tym 25 - w Rosji. O ile na świecie takie incydenty niekiedy były wynikiem ataków hakerskich, to w Rosji - według InfoWatch - zawinili pracownicy medyczni mający dostęp do wykazów osób zakażonych.

- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na świecie doszło do kilku dużych wycieków, które znacząco wpłynęły na ogólny obraz sytuacji - wyjaśnił Andriej Arsentiew, szef analityki i projektów specjalnych w InfoWatch, cytowany przez gazetę "Izwiestija". Mówił, że jednym z najbardziej rozpowszechnionych incydentów było ujawnienie danych ponad miliona amerykańskich lekarzy. Ponadto hakerzy uzyskali dostęp do danych osobowych pacjentów z koronawirusem w Katarze poprzez lukę w aplikacji, którą mieszkańcy tego kraju byli zmuszeni zainstalować na żądanie rządu. W maju dziennikarze z organizacji 100Reporters ujawnili dokumenty, które rzucają światło na to, jak Chiny gromadziły dane na temat rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem wśród swojej populacji.

- Ale przytłaczająca liczba wycieków to przypadki włamania do danych osób lub przecieków list kilkudziesięciu lub kilkuset osób - dodał Arsentiew. "W przeciwieństwie do zwykłych przecieków, publikacja informacji o pacjentach z COVID-19 często wiązała się z agresją społeczeństwa, w tym osób z bliskiego kręgu" - podkreśliła w raporcie InfoWatch. Firma podała, że wszystkie wycieki zarejestrowane w Rosji zostały spowodowane przez osoby, które miały dostęp do zasobów informacyjnych, gromadzonych na przykład w szpitalach czy na lotniskach.

Na początku kwietnia pojawiły się w komunikatorze WhatsApp dane osobowe zakażonych koronawirusem mieszkańców podmoskiewskich Łuchowic. "Podano imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy domowe oraz numery telefonów komórkowych i domowych pacjentów, a także dane dotyczące hospitalizacji" - przypomniała gazeta "Izwestija". W Jakucji w azjatyckiej części Rosji wyciekły, również w kwietniu, dane osób zakażonych i tych, które robiły test na obecność wirusa. W maju na komunikatorze Telegram opublikowano skan listy 243 pacjentów pogotowia ratunkowego w Petersburgu. W raporcie InfoWatch, opisanym przez "Izwiestija" analitycy podkreślają, że ochrona danych medycznych jest w Rosji słabsza niż na przykład danych bankowych.

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła we wtorek 861 423 po wykryciu w ciągu minionej doby nowych 5159 przypadków. Zmarło od poniedziałku 144 chorych na COVID-19, niemal dwukrotnie więcej niż dobę wcześniej, gdy przypadków śmiertelnych było 79. Łączna liczba osób zgonów wynosi 14 351. W Rosji wyzdrowiało w ciągu minionej doby 7878 pacjentów, co podnosi bilans osób wyleczonych od początku pandemii do 661 471.

Nowe zakażenia rejestrowane są w całym kraju. Wykryto je między innymi podczas minionego weekendu na statku pasażerskim Aleksandr Suworow odbywającym rejs po Wołdze. Zakażenie koronawirusem potwierdziło się u członków załogi. Rejs został wstrzymany w obwodzie niżnienowogrodzkim, a pasażerowie musieli wrócić do domów.

Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) Kiriłł Dmitrijew ponownie wyraził nadzieję na jak najszybszą rejestrację szczepionki na koronawirusa. RFPI finansuje prace nad preparatem. Rosja prowadzi rozmowy z Brazylią i Indiami na temat produkcji na dużą skalę rosyjskiej szczepionki - poinformował Dmitrijew.

Wraz z powolnym przywracaniem połączeń lotniczych pomiędzy Rosją i innymi krajami dwa moskiewskie lotniska, Wnukowo i Domodiedowo, rozpoczynają od wtorku przeprowadzanie ekspresowych testów na obecność koronawirusa. Na lotnisku Szeremietiewo taki system już działa.

