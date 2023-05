Zostawiła kartkę na grobie rodziców Putina. Prokuratura żąda trzech lat w zawieszeniu

6 października zeszłego roku (w przededniu 69. urodzin Władimira Putina - red.) Cybaniewa przyszła na grób rodziców rosyjskiego prezydenta, pochowanych na cmentarzu Serafimowskim w Petersburgu. Miejsce pochówku było chronione, kobiecie udało się jednak podejść do grobu i położyć na płycie kartkę, na której napisała "Rodzice maniaka, zabierzcie go do siebie, sprawia jedynie ból i nieszczęścia, cały świat modli się o jego śmierć".