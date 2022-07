Dwa rządowe samoloty i dziesiątki Rosjan na lotnisku w Sofii. Opuścili Bułgarię

Dyplomaci, pracownicy rosyjskich przedstawicielstw i członkowie ich rodzin znaleźli się w gronie niemal 170 Rosjan, którzy opuścili w niedzielę Bułgarię. Wyjazd ten to efekt decyzji władz o wydaleniu ich z kraju.

Rosyjskie władze wysłały do Sofii dwa rządowe samoloty, które zabrały pracowników ambasady i konsulatów oraz ich rodziny na moskiewskie lotnisko Wnukowo.

Jeden z dwóch rosyjskich samolotów rządowych, wysłanych po dyplomatów do Sofii PAP/EPA/VASSIL DONEV

Największe w historii wydalenie rosyjskich dyplomatów przez Sofię

We wtorek ustępujący premier Kirił Petkow poinformował o wydaleniu 70 dyplomatów i innych pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji . Według bułgarskiego MSZ w grupie było 40 dyplomatów. Większości zarzucono szpiegostwo. Decyzja Petkowa, która nastąpiła po gwałtownym pogorszeniu się stosunków w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę , była największym w historii wydaleniem rosyjskich dyplomatów przez Sofię.

Wieczorem tego dnia Rosja zamknęła swoje konsulaty w Sofii, Ruse i Warnie. Petkow w swojej decyzji podkreślił asymetrię liczby akredytowanych dyplomatów - w Bułgarii było 140 dyplomatów rosyjskich, w Rosji - 23 bułgarskich. Ambasador Rosji w Sofii Eleonora Mitrofanowa poinformowała w piątek, że zwróciła się do władz swojego kraju o zamknięcie ambasady w Bułgarii. Nie jest jasne, czy doprowadzi to do zerwania stosunków dyplomatycznych.