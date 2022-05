Obchody 9 maja w Rosji. "Najbliższe otoczenie Putina nie potrzebuje już żadnych sygnałów"

Rosja nazywa oficjalnie wojnę, jaką wydała Ukrainie "specjalną operacją". Zmiana jej statusu na wojnę pozwoliłaby na powszechną mobilizację. Część komentatorów i ekspertów wskazuje, że Rosja ponosząca duże straty (Ukraina broni się z sukcesami już 74 dni) może nie mieć wystarczająco wielu żołnierzy, by w długiej perspektywie prowadzić wojnę w skali, w jakiej chciałby tego Kreml.

- Ogłoszenie wojny Ukrainie oznaczałoby klęskę dotychczasowych dwóch miesięcy działań i przyznanie tej klęski - mówił jednak w niedzielę gość TVN24 Paweł Kazanecki. - Mobilizacja też byłaby strzeleniem sobie w kolano, ponieważ obywatelom rosyjskim jest łatwo naprężać muskuły i oglądać wojnę w telewizorze, ale w momencie, kiedy rozpocząłby się powszechny pobór do wojska, mogłoby to oznaczać narastanie niezadowolenia i w końcu buntu w samej Rosji - podkreślił.

Pytany o to, czy twierdzenia amerykańskich dowódców, że Putin już wojnę w Ukrainie przegrał, są prawdziwe, były prezes Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne odpowiedział, że "wydaje mu się, że tak, choć 9 maja Putin ogłosi zwycięstwo". - Wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. Jako przykład tego zwycięstwa może być podane zbudowanie połączenia lądowego miedzy Rosją a Krymem i zdobycie Mariupola. W Mariupolu prawdopodobnie odbędzie się również marsz zwycięstwa, być może nawet z pokazaniem jeńców wojennych - dodał politolog.

Kazanecki: tegoroczna defilada w Moskwie będzie miała raczej charakter historyczny

Pytany o tę kwestię Kazanecki przyznał, że cześć rosyjskiego uzbrojenia, prezentowanego na defiladach w Moskwie, rzeczywiście została zniszczona w Ukrainie i tym razem nie weźmie w niej udziału. Stwierdził jednak przy tym, że Rosja zachowała grupy wojsk, które mogą zostać skierowane do prezentacji na paradzie i na pewno część uzbrojenia zostanie pokazana.

Otoczenie Putina nie potrzebuje żadnych sygnałów

W tym roku na uroczystości 9 maja do Rosji nie zostali zaproszeni zagraniczni goście, nawet najbliżsi sojusznicy Kremla. Istotne zatem jest kto, kto pojawi się obok rosyjskiego przywódcy na trybunie honorowej. Pytany o to, czy będzie to sygnał dla otoczenia Putina, Kazanecki odpowiedział, że "najbliższe otoczenie Putina nie potrzebuje już żadnych sygnałów".