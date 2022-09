Poborowi wsiadają do autokaru, słychać płacz dziecka. "Ojca odbiera Władimir Putin i jego poplecznicy"

Niezależny deputowany rady miejskiej Nowosybirska Siergiej Bojko zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym słychać płacz dziecka podczas pożegnania z ojcem, który - jak wynika z opisu i kontekstu opublikowanego nagrania - został zmobilizowany do rosyjskiej armii. Wideo pokazuje grupę mężczyzn wsiadających do czerwonego autokaru. Sytuacji przyglądają się między innymi widoczni na nagraniu dwaj rosyjscy policjanci.

Putin ogłosił częściową mobilizację

Na wideo widać również innych mężczyzn oczekujących na wejście do autobusu, którym mają odjechać, by zaciągnąć się do armii i walczyć w wojnie w Ukrainie. Dziennikarz BBC Will Vernon - po rozmowach z mieszkańcami Starego Oskołu w obwodzie biełgorodzkim, w tym z kobietą, która była na miejscu - potwierdził prawdziwość nagrania.