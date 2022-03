Zdjęcia na jachtach, bale debiutantek, zakupy w najdroższych butikach świata - tak żyją dzieci rosyjskich oligarchów

Liza, córka rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa

Gdy rok później pojawiła się nieoficjalna informacja, że Władimir Putin polecił, aby członkowie jego rządu, administracji oraz deputowani do Dumy Państwowej ściągnęli do kraju swoje rodziny, Pieskowa skomentowała to na Instagramie, mówiąc, że "jest pełnoletnia i może decydować o sobie". Instagram służył jej nie tylko do publikacji zdjęć z wystawnych przyjęć, ale też do nagłaśniania poglądów mini-garchy na problemy społeczne. Przekonywała między innymi, że "Europa przystosowana jest lepiej (niż Rosja - przyp.red.) do życia zwykłych ludzi", a naukę w rosyjskiej szkole porównywała do piekła.