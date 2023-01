Rozmawiali w restauracji o Ukrainie. Jeden z gości wezwał policję, para ukarana aresztem i grzywną

Jak opisał portal Mediazona, sąd w Krasnodarze skazał we wtorek małżonków na podstawie oskarżeń o drobne chuligaństwo. Wobec kobiety sporządzono również protokół administracyjny dotyczący publicznej "dyskredytacji armii", ale decyzja w jej sprawie jeszcze nie zapadła.

Rozmawiali w restauracji

Aleksiej Owczynnikow i jego żona Olesia zostali zatrzymani w niedzielę wieczorem. Ich adwokat Aleksiej Awanesjan powiedział dziennikarzom, że para przyszła do restauracji "Na drewnie" na spotkanie ze znajomą. Gdy mężczyzna wyszedł na zewnątrz zapalić, kobiety zaczęły omawiać wiadomości z Ukrainy. Wówczas podszedł do nich inny klient i zaczął pod ich adresem wyrażać pretensje w grubiańskiej formie - relacjonował adwokat. Gdy wrócił Aleksiej, między nim i intruzem doszło do kłótni.