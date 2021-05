Czarny lód, skażona woda, zagrożona tundra. "Wycieki ropy to w Rosji zjawisko systemowe"

W wyniku awarii rurociągu w Republice Komi do rzek i gruntu trafiło 90 ton ropy. Powierzchnia skażenia wynosi około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych. - Wycieki ropy to w Rosji zjawisko systemowe - ocenia Iwan Błokow z rosyjskiego oddziału Greenpeace.

- Najsmutniejsze nie jest to, że nastąpił ten konkretny wyciek, bo one się zdarzają, a to, że to już jest systemowe. Ogółem w Federacji Rosyjskiej, według oficjalnych danych, co roku dochodzi do blisko 10 tysięcy pęknięć rurociągów - powiedział PAP Iwan Błokow z rosyjskiego oddziału organizacji Greenpeace.