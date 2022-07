Rosja. Duma zaostrzyła przepisy. Przejście na stronę przeciwnika zdradą stanu

Niższa izba rosyjskiego parlamentu, Duma Państwowa, przyjęła w trzecim czytaniu poprawki do kodeksu karnego, zaostrzające karę za zdradę stanu - podały w środę rosyjskie media. Niezależny portal Meduza relacjonuje, że Rosjanie trafią do więzienia na 20 lat za "przejście na stronę przeciwnika" i "działania wojenne przeciwko interesom Federacji Rosyjskiej".

Od 12 do 20 lat więzienia

Zaostrzone zostały również przepisy dotyczące najemników. Rekrutacja, szkolenie, finansowanie i wykorzystywanie najemnika w działaniach wojennych będą zagrożone karą pozbawienia wolności od 12 do 18 lat (wcześniej wynosiła ona od 4 do 8 lat) - podał portal Meduza.

"Te same działania z wykorzystaniem stanowiska służbowego lub w stosunku do nieletnich - karą pozbawienia wolności od 15 do 20 lat (wcześniej od 7 do 15 lat)" - dodał.