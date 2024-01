Konfiskata majątku za "rozpowszechnianie fałszywych informacji"

Moskwa już uznała, po rozpoczęciu ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku, krytykę jej armii za przestępstwo i od tego czasu przetrzymuje w więzieniach tysiące przeciwników wojny w Ukrainie - podkreśla w sobotę portal "The Moscow Times".

"Każdy, kto próbuje zniszczyć Rosję i ją zdradzić, powinien ponieść zasłużoną karę"

Kara piętnastu lat więzienia

Jak napisał portal "The Moscow Times, "za rozpowszechnianie 'fałszywych informacji' o armii grozi już maksymalna kara do 15 lat więzienia. Przepis ten jest wykorzystywany przez władze do tłumienia wszelkich form sprzeciwu. Zgodnie z rosyjskim prawem informacje o ofensywie na Ukrainie niepochodzące z oficjalnego, rządowego źródła władze mogą uznać za 'nieprawdziwe'".