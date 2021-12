Przeklął rosyjskie władze, został wyrzucony z Cerkwi. Były duchowny skazany na 3,5 roku kolonii karnej

Były duchowny Nikołaj Romanow, który przeklął władze Rosji i przywódców religijnych z powodu zamknięcia kościołów w czasie pandemii COVID-19, został skazany na 3,5 roku kolonii karnej. Oskarżono go o naruszenie prawa do wolności wyznania i nakłanianie zakonnic oraz parafian do popełnienia samobójstwa.