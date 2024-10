Dwa miesiące dryfował u wybrzeży Syberii. "Wiemy tylko, że żyje... to jakiś cud!"

Dryfująca łódź została we wtorek dostrzeżona przez rybaków u wybrzeży Morza Ochockiego na Półwyspie Kamczatka. Gdy podpłynięto do niej, na pokładzie znaleziono będącego w ciężkim stanie mężczyznę oraz ciała dwóch innych osób. Ocalały po przewiezieniu do szpitala został zidentyfikowany jako 46-letni Michaił Piczugin, według lokalnych mediów mężczyzna stracił na wadze około 50 kg. Dwa ciała na łódce okazały się należeć natomiast do jego 49-letniego brata oraz 15-letniego bratanka.