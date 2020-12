Sześć minut do rekordu. Putin siedział w rezydencji i odpowiadał na pytania

4 godziny i 34 minuty

"Komu on jest potrzebny"

Putin nie wymienił nazwiska Nawalnego. Mówił o nim "pacjent kliniki berlińskiej", który "korzysta z poparcia służb specjalnych USA". - Jeśli tak, to jest to interesujące, to oczywiście służby specjalne powinny się niemu przypatrywać. Ale to wcale nie znaczy, że trzeba go otruć, komu on jest potrzebny - ironizował Putin. Powiedział ponadto, że "gdyby chciano otruć Nawalnego, sprawa zostałaby doprowadzona do końca".