Szef rosyjskiej dyplomacji o "czerwonych liniach" i o tym, że Kreml nie będzie "czekał bez końca"

Zgadywanie "nie ma sensu"

Ławrow powiedział również, że "w tej chwili nie ma sensu zgadywanie, jaka będzie odpowiedź Rosji na ewentualne odrzucenie przez USA rosyjskich propozycji w sprawie stabilności strategicznej". - Nie mogę dodać nic więcej do tego, co mówił prezydent Władimir Putin – stwierdził minister, pytany w czasie konferencji prasowej o to, jak może wyglądać zapowiedziana przez Rosję "militarna odpowiedź" w przypadku braku dyplomatycznego porozumienia z USA i NATO.

Jak zaznaczył, "Rosja nie prowadzi gry dyplomatycznej, w której stawia zawyżone żądania, by otrzymać coś mniejszego". – NATO u rosyjskich granic to dla nas czerwona linia – podkreślił, dodając, że "pojawienie się Sojuszu Północnoatlantyckiego u naszych granic, zwłaszcza przy polityce, którą prowadzą obecne władze Ukrainy, jest dla nas nie do zaakceptowania". - To są czerwone linie i oni o tym wiedzą – podkreślił Ławrow.