"Incydent" w rosyjskiej bazie wojskowej Engels. Media donoszą o eksplozjach i ofiarach śmiertelnych

Co się wydarzyło według rosyjskiego resortu obrony

Reakcja lokalnych władz

Baza wojskowa na zachodzie Rosji

Gdyby doniesienia się potwierdziły, byłyby to kolejne eksplozje w bazie w tym miesiącu. 5 grudnia doszło do niemal jednoczesnych ataków dronów na strategiczne bazy lotnicze w głębi Rosji - w Engels i Riazaniu. Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło wówczas, że była to "próba ataku ukraińskich bezzałogowców". W wyniku wybuchów zginęły co najmniej trzy osoby, uszkodzono też kilka samolotów wojskowych - informował niezależny rosyjski portal Meduza.