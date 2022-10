Rosja domaga się wydalenia ukraińskiego ambasadora. Odpowiedź MSZ Kazachstanu

Rzecznik MSZ Kazachstanu Ajbek Smadijarow zareagował na słowa rzeczniczki rosyjskiego resortu dyplomacji Marii Zacharowej, która przedstawiła oczekiwanie Rosji, by Kazachstan wydalił z kraju ukraińskiego ambasadora. Jak stwierdził Smadijarow, ton tych słów jest "niezgodny z charakterem sojuszniczych relacji Astany i Moskwy jako równorzędnych strategicznych partnerów".

Władze Kazachstanu zdecydowały się na mniej radykalne rozwiązanie. Zwróciły się do Kijowa z prośbą o wyznaczenie nowego szefa ukraińskiej placówki. Jak oceniło wówczas kazachstańskie ministerstwo spraw zagranicznych, słowa Wrublewskiego były "niedopuszczalne w kraju z liczną rosyjską mniejszością (etniczną)".

"Wojujący rusofob", "obrzydliwy nacjonalista"

W środę rzecznik resortu dyplomacji Kazachstanu wyjaśnił, że dotychczasowy ambasador przestanie formalnie kierować ukraińską misją w momencie objęcia placówki przez swojego następcę. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oznajmiła, że jest "oburzona" postawą Astany i powiadomiła, że ambasador Kazachstanu zostanie wezwany do rosyjskiego ministerstwa na rozmowę.

Zacharowa oskarżyła jednocześnie Kazachstan o niedotrzymanie wcześniejszych obietnic, że Wrublewski "bezpowrotnie opuści ich w możliwie najkrótszym czasie". W oświadczeniu przedstawiła oczekiwania władz w Moskwie, by ambasador Ukrainy w Kazachstanie został wydalony, mówiąc, że Kazachstan nie powinien "podążać za neonazistowskim reżimem w Kijowie". Samego Wrublewskiego rzeczniczka MSZ nazwała "wojującym rusofobem" i "obrzydliwym nacjonalistą".

Smarijadow powiedział również, że władze Kazachstanu postąpią analogicznie i wezwą do MSZ szefa rosyjskiej misji dyplomatycznej w tym kraju.

Dystansowanie się od Moskwy

Kazachstan to jeden z najbliższych sojuszników Rosji, a także członek głównych prorosyjskich struktur integracyjnych - Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Od początku rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę rząd Kazachstanu stara się jednak dystansować od Moskwy, zachowując neutralną postawę w obliczu rosyjskiej agresji.

Ucieczka przed mobilizacją

Po ogłoszeniu w Rosji 21 września częściowej mobilizacji na wojnę z Ukrainą, setki tysięcy Rosjan próbują uciec przed poborem do wojska i przedostać się między innymi do Kazachstanu. Władze w Astanie zadeklarowały, że "muszą zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo", ponieważ jest to dla nich "kwestia humanitarna i polityczna".