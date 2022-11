Dmitrij Rogozin, bliski współpracownik Putina, na froncie w Ukrainie. Pozował do zdjęć w ekwipunku NATO wartym milion rubli

czytaj dalej

W Chinach w ciągu roku odbywa się bardzo dużo protestów i strajków. Ale tym razem zaskoczeniem jest, że mają one wspólny mianownik: sprzeciw wobec polityki "zero covid", pojawiły się też hasła wzywające do oddania władzy przez Partię Komunistyczną - mówi w rozmowie z portalem tvn24.pl dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jednocześnie jednak według niego Pekin nie może teraz odejść od drakońskiej polityki walki z pandemią. - Chiny są trochę jak Ameryka przed Kolumbem: zupełnie nieodporne na choroby zakaźne z zagranicy - twierdzi.