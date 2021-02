Kreml nie uznaje żądania Strasburga w sprawie Nawalnego. Brat opozycjonisty nie wyjdzie z aresztu

Żądanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, by uwolnić opozycjonistę Aleksieja Nawalnego jest nieuzasadnione - oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W areszcie pozostanie także brat Nawalnego, ponieważ sąd w Moskwie nie zgodził się na jego uwolnienie.

Trybunał w Strasburgu zażądał w środę uwolnienia Aleksieja Nawalnego z aresztu śledczego przynajmniej na ten czas, który jest potrzebny Trybunałowi na rozpatrzenie skargi polityka na decyzję sądu w Rosji. Trybunał powołał się na punkt w swoim regulaminie, który daje mu prawo żądania od stron postępowania podjęcia tymczasowych działań niezbędnych do odpowiedniego rozpatrzenia skargi. W szczególności Trybunał może tego zażądać, jeśli uznaje, że istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby, która składa skargę.

Dmitrij Pieskow powiedział w czwartek dziennikarzom, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest "nieuzasadniona". - Jest poważną próbą ingerencji w rosyjskie, wewnętrzne sprawy sądowe, co z naszego punktu widzenia jest niedopuszczalne - ogłosił. Rzecznik Kremla zapewnił, że władze Rosji "nie dążą do żadnej konfrontacji". Powołał się jednak na oświadczenie ministerstwa sprawiedliwości Rosji, które uznało decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za nieuzasadnioną. - Nasz stosunek do tej decyzji przekazał wczoraj minister sprawiedliwości Konstantin Czujczenko - powiedział Pieskow.