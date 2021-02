Biden mówił o "agresywnych działaniach Rosji", na Kremlu usłyszeli "nuty ultimatum"

- Nutki z jakimś ultimatum w ogóle są nie do przyjęcia. Już powiedzieliśmy, że nie będziemy słuchać takich stwierdzeń - oznajmił w piątek dziennikarzom Dmitrij Pieskow.

Rzecznik prezydenta Władimira Putina w ten sposób odniósł się do czwartkowego przemówienia prezydenta USA Joe Bidena dotyczącego polityki zagranicznej. - Dałem do zrozumienia prezydentowi Putinowi - w sposób bardzo odmienny od mojego poprzednika (Donalda Trumpa - red.), że skończył się czas, kiedy Stany Zjednoczone nie zauważały ​​agresywnych działań Rosji, ingerencji w wybory, cyberataków, otrucia własnych obywateli - mówił Biden, nawiązując do sytuacji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.